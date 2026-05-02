مش مهم الدوري.. احتفال ناري من أحمد موسى بفوز الأهلي على الزمالك

احتفل الإعلامي أحمد موسى بفوز النادي الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، مشيراً أن الفوز بالمباريات الكبرى أهم من الدوري.



و قال أحمد موسي عبر بث مباشر نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاهلي كان النهاردة مزيكا مزيكا مفيش أحلي وأروع من كده يعني

الأهلي هو الأهلي مهما كان

٣ الأهلي 0 الزمالك

و مش مهم الدوري عندنا منه ".

حسم الأهلي قمة الدوري المصري رقم 132 لصالحه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المسابقة.



بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق عدي الدباغ، إلا أن تسديدته مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير.

ونجح الأهلي في فرض سيطرته تدريجيًا، ليتمكن أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر. وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.