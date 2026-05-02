الإسكندرية للفيلم القصير يعلن الفائزين في مسابقتي "الوثائقية والتحريك"

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقتي الأفلام الوثائقية وأفلام التحريك، خلال حفل الختام المقام حاليا بمسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية).

حيث فاز بجائزة هيباتيا الذهبيه في مسابقة الأفلام الوثائقية فيلم "ذاكرة متقاطعة"- Interseeting Memory إنتاج فلسطين وإخراج شيماء، أما جائزة هيباتيا الفضيه ذهبت إلى فيلم Beneath Which Rivers، إلى جانب التنويه عن فيلمي My grandmother is a skydiver، Guardian of the well.

أما مسابقه التحريك، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية فيلم Holy heveness، وهيباتيا الفضية تذهب إلى فيلم Profitable place، إلى جانب التنويه عن فيلمي Kyiv cake، Fellow.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.