تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباريات الجولة القادمة بالدوري الممتاز

أعلنت شركة تذكرتي عن إتاحة تذاكر مباريات الجولة المقبلة من منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر موقعها الرسمي، ضمن خطة تنظيم حضور الجماهير في المباريات.

الأهلي وإنبي ضمن أبرز المواجهات

وشملت التذاكر المطروحة مباراة الأهلي أمام إنبي، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الفريقين لحصد نقاط مهمة في مشوار البطولة.

الزمالك وسموحة في مواجهة مرتقبة

كما أعلنت الشركة عن طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام سموحة، والتي ينتظرها عشاق الكرة المصرية، خاصة مع رغبة كل فريق في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنظيم الإلكتروني لعملية دخول الجماهير إلى الملاعب، والاعتماد على الحجز المسبق لضمان الانضباط وسهولة الدخول، بما يواكب التطوير المستمر في منظومة الكرة المصرية.