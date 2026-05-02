بعد فوز الأهلي على الزمالك.. خالد الغندور يكشف عن مفاجأة بشأن حسم مراكز الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن حسم مراكز الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي الزمالك في مباراة القمة.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاهلي كسب ٣ و ثالث الدوري و الزمالك اتغلب ٣ وأول الدوري و بيراميدز كسب ٣ و ثاني الدوري و الزمالك كسب بيراميدز واحد و هو اول الدوري و لغاية دلوقتي فرق النقاط ٣ و لم يتم حسم المراكز من الاول للرابع".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.