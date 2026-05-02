الأهلي يهزم سبورتنج 20\15 في دوري السيدات لليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 20-15، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.

وشهد الشوط الأول تفوقًا كبيرًا لسيدات يد، الاهلي حيث انتهى بنتيجة 13-8، ليواصل الاهلي التفوق والأداء المتميز في الشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 20-15.

وأشاد محمد عادل، المدير الفني لسيدات يد الأهلي، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

«سيدات يد الأهلي» أبطال كأس مصر

كان الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي توجن، بكأس مصر بعد الفوز على الشمس، في نهائي البطولة على صالة حسن مصطفى.

وحصد سيدات الأهلي اللقب بالفوز على الشمس بنتيجة 32-21.

وعقد محمد عادل، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبات الفريق قبل انطلاق المباراة لتأكيد بعض الجوانب الخططية والفنية.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق سبورتنج 30-22 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.