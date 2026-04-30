رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق الأوليمبي بنتيجة 36/28، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على صالة حسن مصطفى.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال الشوط الأول بعد السيطرة على مجريات اللعب بفضل الدفاع القوي، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 16-12.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 36-28 بفضل قوة الدفاع على الدائرة والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، تحت قيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، ليتوج الفريق بكأس مصر وباللقب الرابع هذا الموسم، بعد الفوز ببطولة دوري المحترفين، وكأس السوبر المصري وبطولة إفريقيا للأندية.