مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس

أكد محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أن التتويج ببطولة كأس مصر لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل شاق ومنظومة متكاملة داخل الفريق على مدار الموسم.

وأوضح عادل أن الجهاز الفني واللاعبات عملوا بروح الفريق الواحد منذ بداية البطولة، واضعين هدف التتويج نصب أعينهم.

وأضاف المدير الفني، أن مواجهة الشمس في نهائي البطولة كانت قوية وصعبة، في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة وخبرة كبيرة، إلا أن لاعبات الأهلي نجحن في فرض أسلوبهن داخل الملعب، والالتزام بالتعليمات الفنية، وهو ما ساهم في حسم اللقاء لصالح الفريق.

وأشار عادل إلى أن العامل البدني والتركيز الذهني كان لهما دور كبير في التفوق خلال فترات المباراة الحاسمة، خاصة في الدقائق الأخيرة التي احتاجت إلى هدوء وخبرة، وهو ما ظهر بوضوح على أداء اللاعبات.

وقال المدير الفني إن دعم إدارة النادي كان له تأثير إيجابي على نتائج الفريق، وساعد اللاعبات على تقديم أفضل ما لديهن طوال مشوار البطولة.

واختتم محمد عادل تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يطمح لمواصلة حصد البطولات، مع بدء الاستعداد مبكرًا للمنافسة على لقبي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.