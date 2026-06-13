وفاة عنصر من الدرك الفرنسي وإصابة اثنين في حادث أثناء تأمين قمة السبع في إيفيان

لقي عنصر من الدرك الفرنسي مصرعه، اليوم السبت، فيما أُصيب اثنان آخران، إثر حادث سير وقع في مقاطعة سافوا العليا جنوب شرق فرنسا، وذلك أثناء توجههم للمشاركة في تأمين قمة مجموعة السبع المقررة الاثنين في مدينة إيفيان لابان ولمدة ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحادث وقع على طريق محلي بالقرب من بلدة فيسي، عندما انحرفت سيارة عن مسارها واصطدمت بطابور من دراجي الدرك كان يضم نحو عشرة عناصر.

وأوضحت الوزارة أن الدركي الذي لقي حتفه، وهو برتبة “مساعد أول” كان في مقدمة الموكب، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن مدى خطورة إصابتهما.

