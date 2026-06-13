وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان أهمية التنسيق المشترك

بحث وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتعامل مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال في ظل حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة، على خلفية التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة، وما تفرضه من تحديات تتطلب تعزيز التشاور بين الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، بهدف دعم الاستقرار واحتواء الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وبحسب المعلومات المتاحة، تناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من الملفات الإقليمية الراهنة، إلى جانب الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تهدئة التوترات وتعزيز فرص الحوار بين الأطراف المختلفة. كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحافظ على المصالح المشتركة للدول والشعوب.

وتحظى العلاقات السعودية الباكستانية بأهمية خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تربط البلدين شراكة استراتيجية ممتدة تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون السياسي والأمني والاستثماري والدفاعي. كما يشهد التنسيق بين الرياض وإسلام آباد زخماً متواصلاً في القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك المرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها.

يعكس التواصل المستمر بين وزيري خارجية البلدين حرص القيادتين السعودية والباكستانية على توحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة، بما يسهم في دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.