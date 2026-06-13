بعد الجدل المثار.. نقيب الفلاحين يطالب بتشديد الرقابة على عصير القصب

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن بعض محال بيع عصير القصب تستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منذ سنوات طويلة، لكن بكميات محدودة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استخدام هذه المادة بكميات أكبر من المعتاد.

تشديد الرقابة على المنتجات

وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حماية المستهلك تتطلب تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وطالب بضرورة تعليب المنتجات الغذائية ووضع بيانات واضحة على العبوات تتضمن المكونات المستخدمة ونسب المواد المضافة، بما يضمن حق المستهلك في معرفة ما يتناوله ويسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية المواطنين.

استمرار الحملات الرقابية

ووجّه نقيب الفلاحين الشكر إلى جهاز حماية المستهلك على سرعة تدخله في متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات الرقابية للحفاظ على صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمستهلكين.