استشاري يكشف علامات غير متوقعة تكشف عصير القصب المغشوش

أثار عصير القصب جدلا واسعا في الأيام الماضية وذلك بعد ضبط مصنع عصير قصب يبيع أنواع مغشوشة بمواد صناعية خطيرة.

وقال دكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن عصير القصب يتم التلاعب فيه بطرق متعددة وليس ثاني أكسيد التيتانيوم فقط.

واضاف متولى أنه يمكن التعرف علي الأصلي منه والتفريق بينه و بين المغشوش من خلال بعض العلامات البسيطة، مثل:

اللون: عصير القصب الأصلي يميل إلى الأخضر الفاتح أو الأخضر المصفر

ابعتد عن عصير القصب ذو اللون الأبيض الناصع أو الطباشيري .

من علامات الغش بمواد مثل ثاني أكسيد التيتانيوم هو عدم تغير اللون فعصير القصب الأصلي يتأكسد بسرعة إذا تركته لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة سيتحول لونه إلى درجة داكنة ويميل للبني أو الأسود.

إذا إحتفظ عصير القصب بلونه الأخضر لفترة طويلة فهذا يعني إضافة مواد صناعية له تمنع الأكسدة

الرائحة والطعم

يمتلك عصير القصب الأصلي رائحة القصب مميزة وطعمه غني ومغذي، بينما المغشوش قد تشم فيه رائحة سكر صناعي و طعمه كأنه ماء محلى.

الرواسب

عصير القصب الأصلي تتكون فيه رغوة كثيفة أعلى الكوب أثناء السكب بالنسبة المغشوش فتكون قليلة جدا.