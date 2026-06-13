قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محللون: تراجع قبضة إيران على مضيق هرمز مع وصول النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية
العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان
ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت
الأرصاد : غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
وزير التموين: المخابز ملتزمة ببيع الخبز المدعم بـ 20 قرشا وتحصل باقي القيمة الفعلية المقدرة بـ150 قرشا منا
الساعات الأخيرة في حياة سبايدر مان اليمن.. ماذا حدث للقعقاع عنتر؟
حريق في سيارة نصف نقل محملة كارتون أعلى كوبري الواسطى بأسيوط
Going Back To Saudi تعاون سعودي أمريكي يجمع سعود وسويز بيتز في كليب سينمائي
وزير التموين: مع كل عرض على الرئيس السيسي لقيمة الدعم النقدي المبلغ بيزيد
الغندور: بالتوفيق للمنتخب المغربي والمنتخب القطري بإذن الله قولوا يا رب
شعبة البيض: الإنتاج يتجاوز الاحتياج بـ 40% والأسعار تهبط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة.. كيف يؤثر كأس العالم 2026 على سرعة الإنترنت حول العالم؟

كأس العالم وسرعة الانترنت
كأس العالم وسرعة الانترنت
أحمد أيمن

مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يقتصر التأثير على الملاعب والجماهير فقط، بل يمتد إلى شبكة الإنترنت العالمية التي تواجه واحدًا من أكبر اختبارات الضغط في تاريخها.

وتشير التوقعات إلى أن النسخة الحالية من المونديال ستكون الأكثر استهلاكًا للبيانات على الإطلاق، بحسب خبراء الاتصالات ومنهم الخبير التكنولوجي يوسف سلطان، حيث أن الانترنت سيتأثر بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وارتفاع عدد المباريات إلى 104 مباريات، إضافة إلى التحول المتسارع نحو المشاهدة عبر الإنترنت ومنصات البث الرقمي بدلًا من التلفزيون التقليدي.

كيف يؤثر كأس العالم على الانترنت؟

من المتوقع أن تتسبب مباريات كأس العالم في قفزات هائلة في حركة البيانات خلال دقائق قليلة، إذ يتجه ملايين المستخدمين إلى مشاهدة المباريات بجودة عالية أو 4K في الوقت نفسه.

وبحسب تصريحات سلطان لـ"صدى البلد"، فإن هذا التزامن يخلق ضغطًا كبيرًا على مزودي خدمات الإنترنت وشبكات البث السحابي ومراكز البيانات حول العالم، حيث تُظهر دراسات سابقة أن بطولة كأس العالم 2022 أدت إلى زيادة بنسبة 158% في حجم المشاهدة عبر الإنترنت مقارنة بنسخة 2018 داخل بعض الأسواق الكبرى.

بينما باتت نسبة كبيرة من الجماهير تتابع المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية.

ورغم المخاوف من بطء الإنترنت، فإن انهيار الشبكات العالمية أمر غير متوقع، إذ استعدت شركات الاتصالات منذ أشهر لهذا الحدث عبر توسيع سعات الشبكات وتعزيز تقنيات الجيل الخامس 5G وزيادة الاعتماد على شبكات توزيع المحتوى (CDN) التي تقوم بتخزين البث في خوادم قريبة من المستخدمين لتقليل الضغط وتحسين سرعة المشاهدة.

هل تتراجع سرعة الانترنت عالميا؟

بحسب الخبراء، فإن التأثير قد يظهر بشكل أكبر على المستخدمين في المناطق التي تعاني أصلًا من سرعات منخفضة أو بنية تحتية محدودة، حيث يمكن أن ترتفع معدلات التقطيع وتأخر البث أثناء المباريات الكبرى، خصوصًا في مواجهات الأدوار الإقصائية والنهائي الذي يجذب مئات الملايين من المشاهدين في وقت واحد.

كما يحذر متخصصون من أن الضغط لا يقتصر على خدمات الفيديو فقط، بل يمتد إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الرياضية والألعاب الإلكترونية، التي تشهد نشاطًا غير مسبوق أثناء المباريات المهمة.

ويصف خبراء التقنية كأس العالم 2026 بأنه "اختبار عالمي للبنية الرقمية"، حيث ستراقب شركات الاتصالات ومزودو البث أداء شبكاتهم لحظة بلحظة، في محاولة لضمان وصول المباريات إلى مليارات المشاهدين دون انقطاع.

ومع استمرار التحول نحو البث الرقمي، قد تصبح هذه البطولة نقطة تحول في كيفية استهلاك المحتوى الرياضي عبر الإنترنت خلال السنوات المقبلة.

كأس العالم 2026 أخبار كأس العالم 2026 تأثير كأس العالم على سرعة الانترنت تراجع سرعة الانترنت استهلاك سرعة الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

حيوان مفترس

رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

ترشيحاتنا

ترامب

ستارمر وترامب يبحثان إنهاء الصراع مع إيران وفتح الملاحة في مضيق هرمز

البيض

لما كان الطبق بـ 180 جنيه حد اتكلم ؟ برلماني يحسم جدل أسعار البيض والدواجن

الدواجن

شعبة الدواجن: المنتجون يخسرون 30% ونطالب ببورصة عادلة لحماية الصناعة والمستهلك

بالصور

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد