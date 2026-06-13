مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2026

تتجه أنظار الجماهير العربية والأفريقية إلى منتخب المغرب مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 وسط آمال كبيرة بمواصلة الإنجازات التاريخية التي حققها "أسود الأطلس" في النسخة الماضية عندما خطفوا الأضواء بوصولهم إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

المغرب يدخل المونديال بطموحات كبيرة

يخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 وهو يحمل طموحات تتجاوز مجرد المشاركة، بعدما رسخ مكانته بين كبار المنتخبات العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ويأمل "أسود الأطلس" في تأكيد أن ما تحقق في مونديال قطر 2022 لم يكن استثناءً، بل خطوة ضمن مشروع كروي متكامل يسعى لمواصلة المنافسة مع أقوى منتخبات العالم.

مجموعة قوية في انتظار أسود الأطلس

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.

وتبدو المجموعة مليئة بالتحديات، خاصة مع مواجهة البرازيل في الجولة الافتتاحية، قبل خوض مواجهتين لا تقلان أهمية أمام اسكتلندا وهايتي في سباق التأهل إلى الدور التالي.

مواعيد مباريات المغرب في كأس العالم 2026

يبدأ المنتخب المغربي مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل فجر يوم 14 يونيو، في لقاء يعد من أبرز مباريات دور المجموعات.

ويخوض "أسود الأطلس" مباراتهم الثانية أمام منتخب اسكتلندا فجر يوم 20 يونيو، قبل أن يختتموا منافسات المجموعة بمواجهة هايتي فجر يوم 25 يونيو.

وجاء جدول مباريات المغرب على النحو التالي:

المغرب × البرازيل: الساعة 1:00 صباحًا يوم 14 يونيو بتوقيت القاهرة.

المغرب × اسكتلندا: الساعة 1:00 صباحًا يوم 20 يونيو بتوقيت القاهرة.

المغرب × هايتي: الساعة 1:00 صباحًا يوم 25 يونيو بتوقيت القاهرة.

حلم التأهل يتجدد

يدخل المنتخب المغربي البطولة بثقة كبيرة بعد النجاحات التي حققها خلال الأعوام الأخيرة، مستفيدًا من مجموعة مميزة من اللاعبين الذين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار الخبرات المتراكمة لتحقيق نتائج إيجابية تقود الفريق إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة كتابة التاريخ في المحفل العالمي.

القنوات الناقلة لمباريات المغرب في المونديال

تنقل شبكة beIN Sports منافسات كأس العالم 2026 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خصصت مجموعة من قنوات beIN SPORTS MAX لبث جميع مباريات البطولة.

أسود الأطلس أمام فرصة جديدة لصناعة التاريخ

بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر، يدخل المنتخب المغربي نسخة 2026 بطموحات أكبر وثقة أكبر، واضعًا نصب عينيه مواصلة المنافسة مع كبار المنتخبات العالمية، وإثبات أن حضوره بين نخبة كرة القدم العالمية أصبح واقعًا مستمرًا وليس مجرد مفاجأة عابرة.