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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يصل إيبارشية أبوقرقاص في مستهل زيارته الرعوية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

وصل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، في مستهل زيارته الرعوية للإيبارشيّة، وذلك بكنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بأبوقرقاص.

كان في استقبال الأب البطريرك صاحبا النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشيّة، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات. وعقبَ مراسمِ الاستقبال، توجَّه الجميعُ إلى دارِ التكوين التابعِ لجمعيَّةِ الصعيد، لبدء برنامجُ الزيارةِ، واللقاءاتِ الرعويَّة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكهنة الأنبا بشارة جودة الأرثوذكس إيبارشية أبوقرقاص

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