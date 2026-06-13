يانيك فيريرا: مصر تملك عناصر هجومية مميزة وأتوقع فوز بلجيكا

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026 ستكون قوية وصعبة على المنتخبين، في ظل امتلاك كل فريق عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وقال فيريرا خلال ظهوره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "أعتقد أنها ستكون مباراة قوية للغاية، وهناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية ضمن صفوف المنتخبين".

منتخب مصر يضم عناصر عالية

وأضاف: "منتخب مصر يضم لاعبين على أعلى مستوى، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، ولابد من فرض رقابة قوية عليهما، كما أن المنتخب البلجيكي يمتلك بدوره عناصر مميزة هجوميًا قادرة على صناعة الفارق".

خطورة منتخب مصر

وأشار المدير الفني السابق للزمالك إلى أن خطورة المنتخب المصري لا تقتصر على صلاح ومرموش فقط، موضحًا: "بخلاف محمد صلاح وعمر مرموش، أعتقد أن أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه سيكونان من العناصر المهمة للغاية، نظرًا لقدراتهما الفنية والبدنية الكبيرة، فهما يمتلكان إمكانيات خاصة في الخط الأمامي وسيشكلان خطورة كبيرة على المنتخب البلجيكي".