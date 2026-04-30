موعد مباراة رجال يد الأهلي ضد الأوليمبي في نهائي كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق الأوليمبي في نهائي بطولة كأس مصر.

تنطلق المباراة في الخامسة مساء وتقام على صالة حسن مصطفى، واستعد الأهلي للمباراة بشكل قوي، حيث يسعى للفوز بها وتحقيق لقب بطولة الكأس.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في المباراة الماضية بنتيجة 32-22، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.