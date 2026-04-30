قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل

مع اقتراب إسدال الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في لقاء قد يعيد رسم ملامح سباق التتويج.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة يليه بيراميدز بـ47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يزيد من أهمية القمة المرتقبة.

توروب يدرس الزمالك قبل القمة

حرص المدير الفني للأهلي ييس توروب برفقة جهازه المعاون على متابعة عدد من مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري والكونفدرالية من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف الفريق الأبيض.

ويستهدف المدرب الدنماركي تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا للمواجهة مع وضع خطط خاصة للحد من خطورة أبرز عناصر الزمالك وعلى رأسهم خوان بيزيرا وعبد الله السعيد وناصر منسي وعدي الدباغ وأحمد فتوح.

الزمالك يجهز خطة عبور الأهلي

في المقابل، يختتم الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعدادا للقمة التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويضع المدير الفني للفريق معتمد جمال اللمسات الأخيرة على خطة اللقاء بعدما ركز خلال التدريبات الأخيرة على علاج الأخطاء التي ظهرت في مواجهة إنبي الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد معتمد جمال على لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء أمام الأهلي وعدم التسرع في إنهاء الهجمات مع استغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية.

كما طالب اللاعبين بالالتزام الكامل بالتعليمات الفنية وسرعة نقل الكرة، والتحرك المستمر والتمركز الجيد واللعب بإيجابية هجومية من أجل تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري.