قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في الجبهة اليمنى.. شوبير يكشف خطة توروب أمام الزمالك
خطة وضوابط حضور الجماهير القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك
قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل

منتصر الرفاعي

مع اقتراب إسدال الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في لقاء قد يعيد رسم ملامح سباق التتويج.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة يليه بيراميدز بـ47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يزيد من أهمية القمة المرتقبة.

توروب يدرس الزمالك قبل القمة

حرص المدير الفني للأهلي ييس توروب برفقة جهازه المعاون على متابعة عدد من مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري والكونفدرالية من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف الفريق الأبيض.

ويستهدف المدرب الدنماركي تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا للمواجهة مع وضع خطط خاصة للحد من خطورة أبرز عناصر الزمالك وعلى رأسهم خوان بيزيرا وعبد الله السعيد وناصر منسي وعدي الدباغ وأحمد فتوح.

الزمالك يجهز خطة عبور الأهلي

في المقابل، يختتم الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعدادا للقمة التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويضع المدير الفني للفريق معتمد جمال اللمسات الأخيرة على خطة اللقاء بعدما ركز خلال التدريبات الأخيرة على علاج الأخطاء التي ظهرت في مواجهة إنبي الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد معتمد جمال على لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء أمام الأهلي وعدم التسرع في إنهاء الهجمات مع استغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية.

كما طالب اللاعبين بالالتزام الكامل بالتعليمات الفنية وسرعة نقل الكرة، والتحرك المستمر والتمركز الجيد واللعب بإيجابية هجومية من أجل تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري.

الدوري المصري الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك بيراميدز توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فيستون مايلي

5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تدشن برنامج "تدريبات الشبكة" لميسرات الحضانات في قنا

مصر والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

تعاون بين القومي للإعاقة والبنك الدولي

دمج ذوي الهمم في السياسات والمشروعات يجمع بين القومي للإعاقة والبنك الدولي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد