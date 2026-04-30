القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي إجراء تعديلات طفيفة على تشكيل الفارس الأبيض فى مباراة القمة رقم 132 أمام النادي الأهلي في المرحلة النهائية للتتويج بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر الإبقاء على المهدي سليمان في حراسة مرمي الزمالك في قمة النادي الأهلي رقم 132 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر إعتماد معتمد جمال مدرب الزمالك علي الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمود حمدي الونش في خط الدفاع والثلاثي عبدالله السعيد ومحمد شحاتة وأحمد فتوح بخط الوسط أمام الأهلي غدا الجمعة.

وفي نفس السياق يفاضل معتمد جمال مدرب الزمالك بين الثنائي محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم في الجبهة اليمني التي باتت تؤرق الجهاز الفني بعد إصابة عمر جابر في مباراة انبي الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز إلي جانب المغربي محمود بنتايج في الجبهة اليسري.

كما استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي الدفع بالبرازيلي خوان بيزيرا وناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك في قمة الأهلي رقم 132 بالدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 5 نجوم سوبر أمام الزمالك وهم:

محمد هاني للإيقاف والمغربي يوسف بلعمري للإصابة والأنجولي يلتسين كامويش بسبب رؤية فنية ومحمد سيحا حارس المرمى لأسباب صحية وياسر إبراهيم للإصابة.

ويختتم مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب تدريباته استعدادا للقمة رقم 132 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات فيما حسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالتالي:

1- الزمالك – 50 نقطة

2- بيراميدز – 47 نقطة

3- الأهلي – 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

5- المصري – 37 نقطة

6- إنبي – 36 نقطة

7- سموحة – 37 نقطة