رياضة

القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري

القسم الرياضي

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي إجراء تعديلات طفيفة على تشكيل الفارس الأبيض فى مباراة القمة رقم 132 أمام النادي الأهلي في المرحلة النهائية للتتويج بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر الإبقاء على المهدي سليمان في حراسة مرمي الزمالك في قمة النادي الأهلي رقم 132 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر إعتماد معتمد جمال مدرب الزمالك علي الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمود حمدي الونش في خط الدفاع والثلاثي عبدالله السعيد ومحمد شحاتة وأحمد فتوح بخط الوسط أمام الأهلي غدا الجمعة.

وفي نفس السياق يفاضل معتمد جمال مدرب الزمالك بين الثنائي محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم في الجبهة اليمني التي باتت تؤرق الجهاز الفني بعد إصابة عمر جابر في مباراة انبي الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز إلي جانب المغربي محمود بنتايج في الجبهة اليسري.

كما استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي الدفع بالبرازيلي خوان بيزيرا وناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك في قمة الأهلي رقم 132 بالدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 5 نجوم سوبر أمام الزمالك وهم:

محمد هاني للإيقاف والمغربي يوسف بلعمري للإصابة والأنجولي يلتسين كامويش بسبب رؤية فنية ومحمد سيحا حارس المرمى لأسباب صحية وياسر إبراهيم للإصابة.

ويختتم مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب تدريباته استعدادا للقمة رقم 132 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات فيما حسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالتالي:
1- الزمالك – 50 نقطة
2- بيراميدز – 47 نقطة
3- الأهلي – 44 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة
5- المصري – 37 نقطة
6- إنبي – 36 نقطة
7- سموحة – 37 نقطة

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

قافلة طبية

بالمجان.. فحص وعلاج 1145 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية 78 بكفر الشيخ

الحادث

الأمن يفحص واقعة هروب سيارة ملاكي من المرور واصطدامها بعدد من السيارات في الإسماعيلية

تحصين الطيور

تحصين 177 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد