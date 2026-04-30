توروب حيران في القمة 132.. تعديلات جذرية بـ الأهلي أمام الزمالك

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي إحداث تغييرات في تشكيلة المارد الأحمر المتوقعة في قمة الزمالك رقم 132 بـ الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدقع توروب بنجم الشياطين الحمر حسين الشحات بعد عودته من عقوبة الإيقاف.

فيما يفاضل توروب بين أحد الثنائي أحمد رمضان بيكهام وأحمد عيد لشغل الجبهة اليمني بعد غياب محمد هاني للإيقاف في مباراة بيراميدز الأخيرة ضمن منافسات مرحلة التتوي-ج في بطولة الدوري الممتاز.

بينما استقر توروب أيضا على عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى النادي الأهلي بعد عودته من الإيقاف نظرا لخبراته الكبيرة التي يمتلكها.

وانتبات توروب حالة من الحيرة في الخطة الهجومية حيث أنه يفضال بين الإعتماد على المهاجم الصريح والدفع بمحمد شريف أو اللجوء إلي المهاجم الوهمي وتكرار سيناريو الإستعانة بخدمات طاهر محمد طاهر في مباراة بيراميدز الأخيرة إلا أنه سيعتمد على محمود حسن تريزيجيه في تلك الحالة.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 5 نجوم سوبر أمام الزمالك وهم:

محمد هاني للإيقاف والمغربي يوسف بلعمري للإصابة والأنجولي يلتسين كامويش بسبب رؤية فنية ومحمد سيحا حارس المرمى لأسباب صحية وياسر إبراهيم للإصابة.

ويختتم مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب تدريباته استعدادا للقمة رقم 132 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات فيما حسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالتالي:

1- الزمالك – 50 نقطة

2- بيراميدز – 47 نقطة

3- الأهلي – 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

5- المصري – 37 نقطة

6- إنبي – 36 نقطة

7- سموحة – 37 نقطة