شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل توروب عن الأهلي

كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة رحيل ييس توروب المدير الفني للفريق.

وقال شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام “الأهلي لم يتوصل لأى اتفاق مع ييس توروب لإنهاء العلاقة التعاقدية .. المدرب الدنماركي رفض تماما مناقشة هذا الأمر.. وهناك اختلاف في وجهات النظر حول نصوص التعاقد والشروط الجزائية".

وأضاف “ وتوروب له وكيلين أحدهما محامي دنماركي والأمر سيكون صعبا على الأهلي ”.

وتابع “توروب يتحدث في أنه كان الاتفاق على بناء مشروع واعطائه الوقت وتكوين فريق واختيار صفقات الموسم القادم ”.

واكمل “سمعت أن وليد سليمان قد يكون المنسق العام للفريق الأول بعد نجاحه الكبير في قطاع الناشئين ”.

واختتم “أزمة الأهلي في ان السوشيال ميديا تدير النادي .. والقرار أصبح موزع هنا وهناك”.