بسبب تذاكر لقاء القمة.. تفاصيل مشادة عضوي مجلس إدارة الزمالك

كشف الإعلامي امير هشام عن تفاصيل المشادة بين عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تذاكر لقاء القمة.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" السبب وراء أزمة عضوي مجلس الزمالك هو موضوع تذاكر لقاء الأهلي والزمالك يوم الجمعة، والمواجهة بالطبع من تنظيم الزمالك

اضاف :" عضو بمجلس الزمالك ظن أن التذاكر دعوات مجانية وقابلة للبيع، ليرد آخر بأن النادي يدفع قيمتها، وأي دعوة تُشترى وليست مجانية.

تابع :" الموضوع تم حله سريعًا وقام الأعضاء بشرح الملف الخاص بالتذاكر للعضو، لينتهي الموقف في النهاية، وكانت مجرد مناقشة حادة ولم يرتقي لمشادة كما تردد