خالد الغندور يكشف كواليس اجتماع مجلس الزمالك في أول ظهور لـ حسين لبيب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم، والذي كان له طابع مهم جدًا قبل مواجهات حاسمة مقبلة للفريق.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: "الاجتماع ركز بشكل أساسي على ملف كرة القدم، خصوصًا الاستعدادات لمباراة القمة قدام الأهلي والمقرر لها يوم الجمعة الجاية، وده باعتبارها مباراة مفصلية في مشوار الدوري".

وأكمل: "المجلس ناقش كل التفاصيل الخاصة بالتجهيز للماتش، سواء فنيًا أو إداريًا، في محاولة لتوفير أجواء مستقرة للفريق".

وتابع: "كمان تم اعتماد سُلف السفر لبعثة الفريق اللي هتتوجه للجزائر يوم 6 مايو المقبل، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وده في إطار تجهيز كل الأمور بدري".

وواصل: "اللافت في الاجتماع إن مفيش أي مناقشات تمت بخصوص ملف المستحقات المالية للاعبين، ولا ملف القيد، وكمان ما تمش التطرق لألعاب الصالات خالص، رغم أهميتهم في النادي".

واختتم: "الاجتماع شهد حضور الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وده كان أول ظهور ليه بعد عودته من الإجازة المرضية".