نادر العشري: الزمالك الأقرب للدوري والأهلي بلا روح

أكد نادر العشري، نجم نادي إنبي السابق، أن سباق الدوري الممتاز هذا الموسم ما زال مفتوحًا، مشيرًا إلى أن مباراة القمة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة.

وقال العشري، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن فريق الزمالك هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري، في ظل المستويات التي يقدمها، مؤكدًا أن اللاعب أحمد سيد زيزو يعد النجم الأوحد داخل الفريق.

وأضاف أن بيراميدز يمتلك أقوى قائمة لاعبين في مصر حاليًا، بينما تمثل القمة الفرصة الأخيرة لفريق الأهلي لإنقاذ موسمه، متوقعًا أن يظهر الفريق الأحمر بشكل مختلف عن مباراته الأخيرة أمام بيراميدز.

وانتقد العشري أداء لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للروح القتالية، واصفًا اللاعبين بأنهم “موظفون”، كما أشار إلى أن إمام عاشور يعاني من انشغال ذهني بسبب أمور خارج الملعب، إلى جانب غضبه من الفوارق المالية في العقود.

وفيما يخص قطاع الناشئين، أوضح العشري أن غزل المحلة قدم العديد من المواهب البارزة مثل وائل جمعة ومحمد النني، مشيدًا بموهبة اللاعب الشاب محمود صلاح مواليد 2007، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات تؤهله لتكرار تجربة محمد صلاح في الاحتراف الأوروبي.

وكشف أن الأهلي أبدى اهتمامه بضم اللاعب، إلا أن إدارة غزل المحلة تفضل تسويقه أوروبيًا، للاستفادة الفنية والمادية من موهبته في المستقبل.

كما أشار إلى أن الأهلي أخطأ برحيل المهاجم وسام أبو علي وعدم التعاقد مع بديل بنفس قدراته، وهو ما أثر على القوة الهجومية للفريق هذا الموسم.