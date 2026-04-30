حال الانتصار على الأهلي.. الزمالك يرصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن إدارة نادي الزمالك رصدت مكافآت خاصة للاعبي الفريق حال الانتصار في مباراة الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الجهاز الفني للزمالك سواء كابتن معتمد جمال أو الكابتن عبد الناصر محمد بيتكلم مع لاعبيه أن هناك ماتشين سيغيروا حياة اللاعبين بشكل تام وهما مبارتا الأهلي وسموحة»، في إشارة إلى أن هاتين المباراتين ستقودان الأهلي لتحقيق لقب الدوري المصري.

وأردف قائلًا: «المعلومة اللي عندنا من داخل ميت عقبة أن مكافأة مباراة القمة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز بالقمة».

وأكد أضا أهمية المباراة للفريق، وقال: «الزمالك هيعمل تصفية وغربلة للاعبين للموسم اللي جاي رغم أن الفريق ماشي كويس ونفس الأمر هيحصل في الأهلي مهما كانت الأوضاع سواء فاز بالدوري أو خسر الدوري».