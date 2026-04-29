كواليس مثيرة داخل الزمالك.. ماهر غريب يكشف ما حدث في اجتماع الإدارة

نفى ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، ما تردد بشأن وقوع مشادات أو أزمات خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عُقد اليوم برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا أن الاجتماع سار بشكل طبيعي وشهد حالة من التنظيم والاستقرار.

وأوضح غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع جرى بمنتهى السلاسة والنظام، مشيرًا إلى أن اختلاف الآراء داخل المجلس أمر طبيعي وصحي، لكنه لا يعني وجود أزمات كما تردد خلال الساعات الماضية.

وشدد على عدم صحة ما أثير حول وقوع مشادة أو خلافات حادة بين أعضاء المجلس، مؤكدًا أن جميع ما تم تداوله عن إغلاق غرف أو مغادرة أعضاء للاجتماع غير صحيح تمامًا.

وأضاف أن جميع أعضاء المجلس الحاضرين ظلوا داخل قاعة الاجتماع طوال مدته، التي امتدت لأكثر من ساعتين، ولم يغادر أي عضو الجلسة، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشات طبيعية أسفرت عن اتخاذ قرارات وصفها بالإيجابية لصالح النادي.

وأبدى غريب استياءه من تكرار تداول ما وصفه بأخبار غير دقيقة قبل المباريات المهمة للزمالك، مؤكدًا أن هذه الشائعات تتكرر في توقيتات حساسة.

كما أوضح أن عدم إعلان القرارات الصادرة عن الاجتماع بشكل فوري يعود إلى ترتيبات خاصة بآلية الإعلان الرسمي داخل النادي، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عنها في التوقيت المناسب.

وأشار مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى أن غياب هاني برزي ومحمد طارق عن الاجتماع جاء لظروف خاصة، بينما حضر باقي أعضاء المجلس، وعلى رأسهم حسين لبيب، دون وجود أي أزمات داخل الاجتماع كما أشيع.