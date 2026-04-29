بقيادة رونالدو.. النصر يهزم أهلي جدة 2-0 في الدوري السعودي

حقق فريق النصر السعودي فوزاً مستحقاً على حساب أهلى جدة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الأول بارك في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأفتتح النصر السعودي التهديف في الدقيقة 76، عن طريق كريستيانو رونالدو.

وأضاف النصر السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 90، عن طريق كينجسلي كومان.

وبهذه النتيجة يحافظ النصر على صدارة الدوري السعودي برصيد 79 نقطة، وتجمد أهلى جدة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل- محمد سيماكان- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش- عبدالله الخيبري- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو.



تشكيل الأهلي ضد النصر السعودي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه.

خط الهجوم: إيدير جالينو، إيفان توني، رياض محرز.



