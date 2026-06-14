إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي قرب نهاريا وانفجارات في الجليل الغربي

دوت صفارات الإنذار، الأحد، في مناطق قريبة من مدينة نهاريا شمالي إسرائيل، عقب رصد ما وصفته الجبهة الداخلية الإسرائيلية بـ"اشتباه في تسلل طائرات مسيرة" انطلقت من الأراضي اللبنانية، ما أثار حالة من الاستنفار على طول الحدود الشمالية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها فعلت أنظمة الإنذار في عدد من البلدات القريبة من نهاريا كإجراء احترازي، تحسباً لاختراق مسيرات المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين تمكنتا من اختراق الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن المسيرات التي أطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية تقع قرب منطقة رأس الناقورة الحدودية، في تطور جديد يعكس استمرار التوتر الأمني على الجبهة الشمالية.