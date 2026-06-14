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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شلل تام بحركة السكك الحديدية شمال إسرائيل في ساعة الذروة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

شهدت حركة القطارات في شمال إسرائيل، صباح اليوم الأحد، اضطرابات واسعة تزامناً مع أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً، بعدما تسببت معدات معدنية سقطت من عربة قطار شحن في إغلاق أحد خطوط السكك الحديدية بحيفا.

وأدى الحادث إلى شلل تام في حركة القطارات المتجهة شمالاً بين محطات حيفا هوف هكرمل، وحيفا بات غاليم، ما تسبب في إرباك كبير، خاصة مع عودة جنود جيش الاحتلال إلى قواعدهم العسكرية عقب عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق الترتيبات المؤقتة، أصبحت القطارات القادمة من شمال تنهي رحلاتها في المحطة المركزية بخليج حيفا، فيما تبدأ القطارات القادمة من الجنوب رحلاتها وتنتهي عند محطة حيفا هوف هكرمل. كما أعلنت السلطات عن تغييرات إضافية في مسارات القطارات وتواتر رحلاتها في المنطقة الشمالية.

وأكدت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية أن فرقها الفنية تعمل على إعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى فتح تحقيق لمراجعة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، مع تقديم اعتذار للمسافرين عن الإزعاج الذي تسبب به هذا الخلل المفاجئ.

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