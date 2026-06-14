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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتكلفة 48.5 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لتحويله لموقف حضاري متكامل

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة النقل الداخلي بمختلف المحافظات وتطوير المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف حضارية منظمة.

بدء تنفيذ أعمال تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لتحويله لموقف حضارى متكامل لخدمة أبناء المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (48.05) مليون جنيه بتمويل كامل من خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة.

رفع كفاءة خدمات النقل الداخلي

وأشارت د.منال عوض إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير المواقف الرئيسية بالمحافظات ورفع كفاءة خدمات النقل الداخلي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المحيطة.

موقف حضاري متكامل بالدقهلية

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع ، حيث يجري التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير وتم تسليم الموقع بتاريخ 22/2/2026، لمدة تنفيذ تبلغ (12) شهرا، على أن يكون موعد الانتهاء المستهدف للمشروع في 21/2/2027.

تحويل الموقف الحالي، إلى موقف حضاري متكامل على مساحة تبلغ نحو (7385) مترا 

وأوضح التقرير أن المشروع يستهدف تحويل الموقف الحالي، إلى موقف حضاري متكامل على مساحة تبلغ نحو (7385) مترا ، بما يسهم في تنظيم حركة النقل الداخلي وتخفيف التكدسات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق المحيطة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والسائقين.

الموقف الجديد يخدم (10) خطوط داخلية، بطاقة استيعابية تصل إلى (205) سيارة

وأشار التقرير إلى أن الموقف الجديد يخدم (10) خطوط داخلية، بطاقة استيعابية تصل إلى (205) سيارة، تشمل (185) سيارة ميكروباص و (20) سيارة سرفيس، وفقا لدراسة مرورية متخصصة تضمن تنظيم حركة الدخول والخروج.

وأضاف التقرير أن التصميمات الهندسية للمشروع راعت الاستغلال الأمثل للمساحة المتاحة بالموقع، والتعامل مع التحديات الفنية المرتبطة بطبيعة الموقف القائم ومحيطه العمراني، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة وخدمة كافة خطوط النقل المارة بالموقف بصورة منظمة وآمنة، مع تسهيل حركة دخول وخروج المواطنين والمركبات، كما راعت التصميمات تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والانضباط، حيث تتضمن إنشاء أسوار منظمة على شارع الإمام محمد عبده للتحكم في حركة المركبات من خلال عدد (5) بوابات رئيسية، إلى جانب تنفيذ مظلات معدنية لتغطية أماكن انتظار السيارات، بما يوفر بيئة تشغيل أكثر أمانا وتنظيما ويحافظ على المواطنين والمركبات والعاملين بالموقف.

كما أشار التقرير إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مبنى خدمات متكامل يضم دورات مياه، وغرف أمن ومتابعة، وغرفا مخصصة لطلمبات الحريق وشبكات الحماية المدنية، فضلا عن تجهيز مناطق انتظار للمواطنين بصورة حضارية، مع تخصيص مساحات مستقبلية لإقامة كافتيريات وخدمات مساندة داخل الموقف ، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع نحو (22%) حتى اليوم، بما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية ، مؤكدة أن تطوير المواقف الحضارية ينعكس بصورة مباشرة على تحسين حركة التنقل اليومية للمواطنين، وتقليل التكدسات والانتظار العشوائي بالشوارع، وتحقيق قدر أكبر من الأمان والتنظيم داخل منظومة النقل الجماعي، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة للمواطنين والسائقين، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية وتحسين جودة الحياة بالمحافظات في إطار رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة المواقف الرئيسية والنقل الحضري بالمحافظات، بما يحقق القضاء التدريجي على المواقف العشوائية، وتحسين المشهد الحضاري، ورفع كفاءة التشغيل والسلامة داخل المواقف.

التنمية المحلية الدقهلية موقف حضاري المواقف العشوائية منال عوض

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