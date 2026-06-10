السكرتير العام لمحافظة بني سويف يشارك في اجتماع وزارة التنمية المحلية لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

شارك كامل علي غطاس السكرتير العام، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، في اجتماع وزارة التنمية المحلية لمتابعة مستجدات سير العمل بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة سكرتيري عموم عدد من المحافظات.

وتناول الاجتماع متابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح، واستعراض الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة وإنجاز الملفات المتقدمة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.