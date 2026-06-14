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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران ترفض عرضا أمريكيا مقابل عدم مهاجمة إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام عبرية أن إيران أعلنت مساء اليوم الأحد رفضها لعرض ترامب، قائلة: "سنرد قريبا جدا".

و ذكر موقع "kikar" العبري: "تمر ساعات عصيبة في الشرق الأوسط بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، حيث تهدد إيران بمهاجمة إسرائيل ردا على قصف الضاحية، فيما يبذل ترامب جهودا مضنية لمنع إطلاق النار على إسرائيل مقابل مكاسب اقتصادية.

وبحسب التقارير، ستقدم طهران بادرة حسن نية للرئيس ترامب بعدم مهاجمة إسرائيل مقابل الحصول على منافع من الأمريكيين.

وذكرت القناة الثانية عشرة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن ترامب قريبا عن تقديمه "مكاسب" للإيرانيين مقابل عدم ردهم على الهجوم على الضاحية، لكن إيران ما زالت تهدد وترفض العرض.

و على الجانب الأخر، قالت مصادر إيرانية هذا المساء: "عرض علينا ترامب المال مقابل كبح الهجوم.. رفضنا ذلك وسنرد قريبا جدا"، وقالوا أيضا في إيران: "لن نخون شعبنا".

كما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، إسرائيل قائلا: "إن رد جند الإسلام قادم.. لقد خلقت وحدة الجبهات سلسلة أمنية لحماية المنطقة.. لبنان هو روحنا ولن يتم انتهاك الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية".

إيران ترامب الشرق الأوسط قصف الضاحية إسرائيل

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