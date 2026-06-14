مقتل المغني الأمريكي أوليفر تري في حادث تصادم مروحيتين غرب ريو دي جانيرو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المغني الأمريكي أوليفر تري لقى مصرعه في حادث تصادم مروحيتين غرب ريو دي جانيرو.

قيما ذكر مصدر في الشرطة البرازيلية لوكالة فرانس برس أن المغني وكاتب الأغاني الأمريكي أوليفر تري، الذي كان في جولة عالمية في البرازيل، كان على متن إحدى المروحيتين اللتين تحطمتا اليوم الأحد 14یونیو 2026، في ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وكان من بين الركاب إلى جانب المغني منتج موسيقي برازيلي، ومخرج فيديو أرجنتيني، ويوتيوبر أرجنتيني يُدعى غاسبار بريم، والمعروف على الإنترنت باسم "جاسبي".

واصطدمت مروحيتان في الجو صباح الیوم في ضاحية ريكريو دوس بانديرانتس غرب البرازيل، قبل أن تسقطا في موقف سيارات تابع لمعرض سيارات كهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران في حوالي 20 سيارة، وفقًا لرجال الإطفاء.

وكانت إحدى المروحيتين تقل خمسة أشخاص، بينما كانت الأخرى تقل الطيار فقط. ولم ينجُ أحد.

أوليفر تري، البالغ من العمر 32 عامًا، بشعره المميز وشخصيته الجذابة على الإنترنت، اشتهر بأغانٍ مثل "Life Goes On" و"Miss You" و"Alien Boy".

