ألمانيا تكتسح كوراساو 7-1 في المجموعة الخامسة للمونديال

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اكتسح منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوراساو بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "هيوستن" في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب ألمانيا أكبر انتصارات مونديال 2026 حتى الآن باكتساح منتخب كوراساو الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم.

تقدم منتخب ألمانيا بهدف مبكر في الدقيقة 6 عبر لاعبه فيليكس نميتشا، ثم أدرك منتخب كوراساو التعادل بهدف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ليفانو كومينينسيا الذي سجل أول أهداف منتخب بلاده في تاريخ المونديال.

ورد المنتخب الألماني بإحراز ستة أهداف متتالية عبر نيكو شلوتيربيك وكاي هافيرتز "هدفين" وجمال موسيالا وناثانيال براون ودينيز أونداف في الدقائق 38 و45 و47 و68 و78 و88.

وحصد منتخب المانشافت الألماني أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى للمجموعة بين منتخبي كوت ديفوار والإكوادور.

وفي الجولة الثانية لدور المجموعات، سيلتقي المنتخب الألماني مع كوت ديفوار، فيما سيلعب منتخب كوراساو أمام الإكوادور.