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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة بـ61.7% في التجارة.. أرقام تكشف قوة التحالف الاقتصادي بين مصر والإمارات

العلاقات المصرية الإماراتية
العلاقات المصرية الإماراتية
علياء فوزى

نجحت العلاقات المصرية الإماراتية في بناء نموذج استثنائي للتعاون الاقتصادي العربي، تجاوز حدود التبادل التجاري والاستثمارات التقليدية؛ ليصبح شراكة استراتيجية شاملة تدعم التنمية في البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

ومع تسارع وتيرة المشروعات المشتركة وتدفق الاستثمارات الإماراتية إلى قطاعات حيوية داخل مصر؛ تحولت هذه الشراكة إلى واحدة من أبرز قصص النجاح الاقتصادي في المنطقة العربية.

وخلال السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي زخماً غير مسبوق، مدفوعة برؤية مشتركة تستهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

وأسهمت هذه الشراكة في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات المباشرة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة؛ تبرز الشراكة المصرية الإماراتية باعتبارها نموذجاً عربياً ناجحاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة.

ووفقا لآخر بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال 2025 نموا بنسبة 61.7%؛ ليصل 9.7 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال عام 2024.

الصادرات المصرية للإماراتية

ومال الميزان التجاري لصالح مصر، إذ سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 112.1%. 

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال  2025 كالتالي:

- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 5.8 مليار دولار .

- آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 276.4 مليون دولار.

- خضراوات وفواكه  بقيمة 181.8 مليون دولار.

- محضرات غذائية بقيمة 112.7مليون دولار.

- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 45 مليون دولار .

الواردات المصرية من الإمارات

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2024 بدون أي تغيير.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2025

- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 852 مليون دولار.

- نحاس ومصنوعاته  بقيمة 477.6 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 368.6 مليون دولار .

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 256.7 مليون دولار

- ورق ومصنوعات من عجائن الورق 101.7 مليون دولار .

تحويلات المصريين العاملين بالإمارات

وتوجد جالية مصرية كبيرة في الإمارات حيث يبلغ عـدد المصريين هناك 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام  2024.

وزادت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات لنحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي  2024-2025 مقابل 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024. 

العلاقات المصرية الإماراتية التبادل التجاري القاهرة وأبوظبي الصادرات المصرية الواردات المصرية

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