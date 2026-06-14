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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في الإمارات.. عيار 24 بـ508.50 درهم

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في الإمارات تراجعا، بالتزامن مع العطلة الرسمية في البورصة العالمية وسجلت الأوقية نحو 4215.3 دولار. 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الأحد 14يونيو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأحد 14-6-2026 دون مصنعية 

سعر  الذهب عيار 24

سجّل سعر  الذهب عيار 24 نحو 508.50  درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 470.75 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار  21 

وبلغ سعر الذهب عيار  21 نحو 451.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو  387 درهما إماراتيا.

 سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3612 دراهم إماراتيًة.

سعر الأوقية في الإمارات

بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 15816.25درهم إماراتي.

سعر الذهب عالميًا 

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو  4215.3 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سوق الذهب في دبي 

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

أسعار الذهب الإمارات درهم إماراتي سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عالميًا

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