اقتصاد

61.7 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال عام 2025

آية الجارحي

 اتجه اليوم  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة  ،في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس السيسي أصدر بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات .

 أظهرت بيانات الجهاز اليوم الاثنين الموافق  9/2/2026 أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات وصل إلى 9.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 61.7 % .


وقد سجل حجم  الصادرات المصرية إلى الإمارات 7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 112.1 % ، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2024.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال  عام 2025 
1.    لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى  بقيمة 5.8 مليار دولار .
2.     الات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 276.4 مليون دولار.
3.    خضروات وفواكه  بقيمة 181.8 مليون دولار.
4.    محضرات غذائية بقيمة 112.7مليون دولار.
5.    سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 45 مليون دولار .


أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2025
1.    لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى  بقيمة 852 مليون دولار.
2.     نحاس ومصنوعاته  بقيمة 477.6 مليون دولار.
3.    لدائن ومصنوعاتها بقيمة 368.6 مليون دولار .
4.    وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 256.7 مليون دولار .
5.    ورق ومصنوعات من عجائن الورق 101.7 مليون دولار .
        وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.6 مليار دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابل 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 44 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 31.6 مليون دولار خلال العام المالى2023/ 2024 .
   وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 4.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .
وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان الإمارات  11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالإمارات طبقــاً لتقديرات البعثة  1.3 مليون مصري حتى نهاية عام  2024  .

