الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

11.6 % ارتفاعا في حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال عام 2025

آية الجارحي

يستقبل اليوم  الرئيس عبد الفتاح السيسى   الرئيس " حسن شيخ محمود " رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة  ،في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال إلى جانب تبادل الرؤي حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال فقد أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد الموافق  8/2/2026 أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال وصل إلى 142.6 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 127.8 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6 % .


وقد سجل حجم  الصادرات المصرية إلى الصومال 134.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 123 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 9.6 % ، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 7.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 62.5 % .

صادرات مصر إلى الصومال 


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال  عام 2025 
1.    منتجات مطاحن  بقيمة 80.9 مليون دولار.
2.     سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.
3.    منتجات الصيدلة  بقيمة 6.1 مليون دولار.
4.    الات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليون دولار.


أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2025
1.    حيوانات حية  بقيمة 6.3 مليون دولار.
2.     مجموعات سلعية متنوعة  بقيمة 1.5 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 2.2 مليون دولار خلال العام المالي   2024 /2025 مقابل 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 23 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3 آلاف دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 .
وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان الصومال  20 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالصومال طبقــاً لتقديرات البعثة  1400 مصري حتى نهاية عام  2024  .

