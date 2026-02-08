محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير

افتتح أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مخبزين "نصف آلي" مطورين بمنطقتي بشاير الخير 3 و5، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم منظومة الخبز وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات وبجودة عالية للمواطنين.

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ الإسكندرية ووزير التموين خطوط الإنتاج داخل المخبزين، واطلعا على آليات التشغيل والالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، مؤكدين استمرار المتابعة الدورية لضمان جودة الخبز وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن افتتاح المخبزين يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المخابز بالمناطق السكنية الجديدة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخبز المدعم، وتقليل التكدسات، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروع بشائر الخير يعد نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية والخدمية، مشيرًا إلى أن دعم منظومة الخبز يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات اليومية للأهالي.