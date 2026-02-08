قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه
فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟
30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية
إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران
مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني
بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية
ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026
محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير
15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير

افتتاح مخبز ببشائر الخير
افتتاح مخبز ببشائر الخير
أحمد بسيوني

افتتح أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مخبزين "نصف آلي" مطورين بمنطقتي بشاير الخير 3 و5، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم منظومة الخبز وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات وبجودة عالية للمواطنين.

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ الإسكندرية ووزير التموين خطوط الإنتاج داخل المخبزين، واطلعا على آليات التشغيل والالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، مؤكدين استمرار المتابعة الدورية لضمان جودة الخبز وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن افتتاح المخبزين يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المخابز بالمناطق السكنية الجديدة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخبز المدعم، وتقليل التكدسات، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروع بشائر الخير يعد نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية والخدمية، مشيرًا إلى أن دعم منظومة الخبز يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات اليومية للأهالي.

الإسكندرية مخبزين بشائر الخير أحمد خالد محافظ الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد