قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية

ياسمين القصاص

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح ياميش رمضان 2026 بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشركة أن أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية جاءت أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسبة تصل إلى 25%، بما يسهم في إتاحة المنتجات الأساسية لجميع الأسر المصرية بأسعار مناسبة.

أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية 2026

وأوضحت الشركة أن أسعار ياميش رمضان بـ المجمعات الاستهلاكية تشمل مجموعة متنوعة من البلح الجاف ونصف الجاف، لتلبية احتياجات المستهلكين، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 - بلح جاف زنة 700 جرام: 20 جنيها

 - بلح جاف زنة 1 كيلوجرام: 25 جنيها

 - بلح نصف جاف علبة 700 جرام: 50 جنيها

 - بلح نصف جاف علبة 800 جرام: 55 جنيها

 - بلح نصف جاف علبة 1600 جرام: 105 جنيهات

أسعار المكسرات والزبيب ضمن ياميش رمضان

كما تضمنت أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية تشكيلة واسعة من المكسرات ومستلزمات الحلويات المستخدمة خلال الشهر الكريم، ومن أبرزها:

 - كيس فول سوداني مجروش حلويات 500 جرام: 55 جنيها

 - طبق كاجو وسط 250 جرام: 167.5 جنيه

 - طبق زبيب 500 جرام: 105 جنيهات

 - طبق عين جمل إكسترا 250 جرام: 160 جنيها

 - طبق لوز 250 جرام: 132.5 جنيه

طرح ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

وشمل الطرح الرسمي داخل المجمعات الاستهلاكية أسعارا تنافسية لعدد كبير من المنتجات الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وجاءت أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

 - طبق فستق أمريكي 250 جرام: 205 جنيهات

 - لفة تين مدور 250 جرام: 140 جنيها

 - لفة تين مدور 300 جرام: 150 جنيها

 - لفة قمر الدين مصري 400 جرام: 30 جنيها

 - لفة قمر الدين 400 جرام: 70 جنيها

 - لفة قمر الدين سوري 400 جرام: 80 جنيها

 - كيس لوز حصى 500 جرام: 150 جنيها

 - علبة قراصيا 250 جرام: 80 جنيها

 - كيس جوز هند نصف دسم 500 جرام: 75 جنيها

 - كيس بندق حصى 500 جرام: 210 جنيهات

 - كيس خروب قرون 500 جرام: 125 جنيها

 - طبق مشمشية سوري 250 جرام: 125 جنيها

 - كيلو كركديه: 200 جنيه

رمضان ياميش رمضان رمضان 2026 المجمعات الاستهلاكية التموين

