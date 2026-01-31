ياميش رمضان بأسعار مخفضة 25% في المجمعات الاستهلاكية

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ياميش رمضان 2026 بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، وذلك عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وأكدت الشركة أن طرح ياميش رمضان يأتي ضمن خطة شاملة لتوفير السلع الموسمية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما يضمن إتاحة الخيارات أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

أسعار ياميش رمضان في مجمع أحمد عرابي

وشهد مجمع أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية طرح مجموعة متنوعة من ياميش رمضان بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا، وجاء أبرزها كالتالي:

بلح جاف زنة 700 جرام بسعر 20 جنيهًا

بلح جاف زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيهًا

بلح نصف جاف علبة 700 جرام بسعر 50 جنيهًا

بلح نصف جاف علبة 800 جرام بسعر 55 جنيهًا

بلح نصف جاف علبة 1600 جرام بسعر 105 جنيهات



وفيما يخص المكسرات ومستلزمات الحلويات، شملت الأسعار:

كيس فول سوداني مجروش حلويات 500 جرام بسعر 55 جنيهًا

طبق كاجو وسط 250 جرام بسعر 167.5 جنيه

طبق زبيب 500 جرام بسعر 105 جنيهات

طبق عين جمل إكسترا 250 جرام بسعر 160 جنيهًا

طبق لوز 250 جرام بسعر 132.5 جنيه



كما تم طرح:

طبق فستق أمريكي 250 جرام بسعر 205 جنيهات

لفة تين مدور 250 جرام بسعر 140 جنيهًا

لفة تين مدور 300 جرام بسعر 150 جنيهًا



قمر الدين والياميش المجفف

وتضمنت قائمة الأسعار أيضًا:

لفة قمر الدين مصري 400 جرام بسعر 30 جنيهًا

لفة قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا

لفة قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 80 جنيهًا



إلى جانب:

كيس لوز حصى 500 جرام بسعر 150 جنيهًا

علبة قراصيا 250 جرام بسعر 80 جنيهًا

كيس جوز هند نصف دسم 500 جرام بسعر 75 جنيهًا

كيس بندق حصى 500 جرام بسعر 210 جنيهات

كيس خروب قرون 500 جرام بسعر 125 جنيهًا

طبق مشمشية سوري 250 جرام بسعر 125 جنيهًا

كيلو كركديه بسعر 200 جنيه



وأكدت وزارة التموين استمرار ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، مع المتابعة المستمرة للأسعار، لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة طوال الشهر الفضيل.