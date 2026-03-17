لحظات وداع مؤلمة.. أقصري يتوفى أثناء صلاة التراويح

خيّم الحزن على أهالي مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بعد وفاة المواطن أحمد علي الهادي، 44 عامًا، متأثرا بحالة إعياء مفاجئة تعرض لها أثناء أدائه صلاة التراويح مساء أمس، ليلة 27 من شهر رمضان المبارك.

وكان الفقيد قد حضر صلاة التراويح برفقة نجله، الذي اعتاد أن يشاركه تفاصيل الصلاة داخل ساحة الطيب، حيث كان يرافقه ويحمل زجاجة المسك ليقوم بتعطير المصلين بين الركعات، في مشهد اعتاده رواد الساحة وأضفى أجواء روحانية مميزة.

وخلال صلاة التراويح أمس، سقط الفقيد ساجدًا في الركعة الرابعة عشرة، ليسارع المصلون بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، حيث ظل يتلقى الرعاية الطبية حتى وافته المنية مساء اليوم.

وتحولت ساحة الطيب اليوم إلى لحظات وداع مؤلمة، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة على الفقيد خلال صلاة التراويح، في نفس المكان الذي صلى فيه بالأمس.

ولم يتمالك نجله نفسه خلال الصلاة، حيث انهار في بكاء شديد، بعدما كان بالأمس يرافق والده بين صفوف المصلين، ليعود اليوم يودعه محمولًا على الأعناق، في مشهد أبكى الحاضرين وخيمت فيه مشاعر الحزن على الجميع.

وأكد الأهالي أن الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة ومحبة كبيرة بين أبناء القرية، فيما جاء وداعه ليجسد واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية تأثيرًا داخل الساحة، بين صلاة بالأمس وجنازة اليوم.