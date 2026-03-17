إلهام أبو الفتح
محافظات

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. أول وحدة زرع نخاع في صعيد مصر تنهي معاناة مريض سرطان وتعيد له الأمل

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. أول وحدة زرع نخاع في صعيد مصر تنهي معاناة مريض سرطان وتعيد له الأمل
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. أول وحدة زرع نخاع في صعيد مصر تنهي معاناة مريض سرطان وتعيد له الأمل
شمس يونس

في إنجاز طبي جديد يعكس قوة الإرادة الإنسانية وتطور المنظومة العلاجية، نجحت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر في إجراء عملية زراعة نخاع ذاتية لمريض من محافظة البحر الأحمر، كان يصارع مرض المايلوما المتعددة، ليفتح أمامه بابا جديدا نحو الشفاء والحياة.

ويأتي هذا النجاح ضمن جهود المستشفى المتواصلة لتقديم أحدث خدمات علاج الأورام لمرضى صعيد مصر بالمجان، وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يضمن وصول الخدمة العلاجية المتقدمة لكل مريض دون عناء أو مشقة.

وتعد وحدة زراعة النخاع داخل المستشفى من الركائز الطبية الحيوية، حيث توفر أحدث تقنيات علاج أورام الدم وزراعة الخلايا الجذعية وفق المعايير العالمية، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتخفيف معاناة المرضى عبر تقديم خدمة متقدمة ومجانية داخل صعيد مصر دون الحاجة للسفر.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود معتز  أن الحالة خضعت لبروتكول علاجي دقيق بدأ بالعلاج الكيماوي، تلاه إجراء زراعة ذاتية للخلايا الجذعية داخل وحدة زراعة النخاع، باستخدام أحدث التقنيات الطبية المعتمدة عالميا

وأشار إلى أن المريض خرج من مرحلة العزل داخل غرف معقمة بحالة مستقرة، في مؤشر إيجابي على نجاح العملية مؤكدًا أن وحدة زراعة النخاع تعد الأكبر في صعيد مصر، وتقدم خدماتها للأطفال والكبار، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتقليل معاناة المرضى

ويجسد هذا الإنجاز رسالة إنسانية متجددة، تؤكد أن الأمل في الشفاء بات أقرب لمرضى السرطان في صعيد مصر، مع استمرار الجهود الطبية المتخصصة التي تضع حياة الإنسان في مقدمة أولوياتها

