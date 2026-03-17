محافظات

توزيع 1600 كيلو لحوم على أهالي قرى مركز القرنة بالأقصر

توزيع 1600 كيلو لحوم على أهالينا بقرى مركز القرنة
توزيع 1600 كيلو لحوم على أهالينا بقرى مركز القرنة
أعلنت جمعية الأورمان عن تنفيذ خطتها الرمضانية بمحافظة الأقصر، من خلال توزيع 1600 كيلو من اللحوم على المستحقين في قرى الاقالتة والقبلى قامولا والعصارة والصبغية وحاجر المريس والقرنة البلد  وأبودغار بمركز القرنة. 


جاء التوزيع تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفي إطار التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.
وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذا النشاط يأتي ضمن حزمة مساعدات رمضانية واسعة تشمل أيضاً توزيع كراتين المواد الغذائية، موضحًا أن عملية التوزيع تمت من خلال مكتب الأورمان بالأقصر وبالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في القرى والنجوع مؤكدًا أن اختيار الأسر المستفيدة تم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة شملت الأرامل، الأيتام، ذوي الهمم، والأسر التي تعولها سيدات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وبما يحفظ كرامة المواطن.


واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، و مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

سالي مبارك

بالفِضّة والزخارف.. سالي مبارك تكشف خامات إكسسوارات دولة التلاوة

سالي مبارك مصممة اكسسوارات دولة التلاوة

مصممة الحُلي سالي مبارك تكشف كواليس تنفيذ اكسسوارات دولة التلاوة

الترمس

وجبة خفيفة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس في العيد؟

بالصور

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد