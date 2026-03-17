توزيع 1600 كيلو لحوم على أهالي قرى مركز القرنة بالأقصر

أعلنت جمعية الأورمان عن تنفيذ خطتها الرمضانية بمحافظة الأقصر، من خلال توزيع 1600 كيلو من اللحوم على المستحقين في قرى الاقالتة والقبلى قامولا والعصارة والصبغية وحاجر المريس والقرنة البلد وأبودغار بمركز القرنة.



جاء التوزيع تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفي إطار التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذا النشاط يأتي ضمن حزمة مساعدات رمضانية واسعة تشمل أيضاً توزيع كراتين المواد الغذائية، موضحًا أن عملية التوزيع تمت من خلال مكتب الأورمان بالأقصر وبالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في القرى والنجوع مؤكدًا أن اختيار الأسر المستفيدة تم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة شملت الأرامل، الأيتام، ذوي الهمم، والأسر التي تعولها سيدات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وبما يحفظ كرامة المواطن.



واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، و مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.