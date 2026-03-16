ضبط 17جوال دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالأقصر| صور

اعلن المهندس عبدالرازق الصافى وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر أنه تم ضبط ١٧ جوال دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها وإعادة بيعها فى السوق السوداء داخل احد السيارات النقل بناحية شارع ابو الجود بمدينة الأقصر.

وجاءت الحملة بقيادة احمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وعبدالعظيم النوبى ابوالوفا ومحمد عثمان احمد كبيرى مفتشى المديرية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة وتحرير محضر رقم ٦١٠٢ جنح قسم الاقصر.

وخلال الحملة تم تحريرمحضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و عدد 2 محضر أنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد محضرعدم وجود ميزان، وعدد ٣ محاضر عدم اعطاء بون الصرف.

يأتى فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام أصحابها بالقرارات و القوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع