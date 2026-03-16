نائب محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات لمتابعة تعريفة الركوب

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات بمدينة الأقصر، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وشملت الجولة تفقد موقف مدينة إسنا بحضور العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة إسنا، قم تققد موقف البياضية – أرمنت، وموقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد ، حيث التقى نائب محافظ الأقصر بعدد من السائقين والمواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن خطوط السير وتعريفة الركوب، وذلك في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية.

رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة مؤمن محمد عبد النبي مدير مشروع المواقف بمحافظة الأقصر.