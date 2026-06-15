قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة| الأرصاد تحسم الجدل
توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
عبد الخالق صلاح

 رصد مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بروكسل حالة الشارع والجماهير البلجيكية، قبل بدء مباراة مصر وبلجيكا وردود أفعال المشجعين، إلى جانب قراءات فنية للأجواء المحيطة بالمباراة المنتظرة.

وقال مجدي يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "ًدى البلد": "المكان اللي أنا واقف فيه غالباً مفيهوش مصريين، فغالباً هبقى المصري الوحيد اللي موجود هنا، إنما أنا عارف إن الـ 120 مليون مصري هيبقوا معايا، هنفوز ومش قلقان من اللي هيعملوه معايا الجمهور البلجيكي".

وأضاف: "خليني أقول نقطتين مهمين النقطة الأولى كنا بنسمع التحليل أو الاستوديو التحليلي بتاع التلفزيون البلجيكي بيقولوا إن العامل الأساسي اللي في صالح بلجيكا هو العامل البدني، وإن يتوقعوا إن مصر مقدرش تصمد بدنيا أمام بلجيكا، ومتهيأ لهم إن في آخر 25، 30 دقيقة من الماتش بلجيكا هتقدر تعمل اللي هي عايزاه".

وتابع: "بس بعديها على طول طلع محلل تاني بيقول أيوه صح بس خلي بالكم يا جماعة درجة الحرارة في أرض الملعب تعدي 32 درجة، وإن ده هيأثر كتير جدا على العامل البدني بتاع بلجيكا، فلو حطينا الجزء ده على الجزء ده هنتساوى في الجزء البدني".

واستعرض مجدي يوسف أراء جماهير بلجيكا، وفي سؤال للمشجعين قال: "إذا من سيفوز الليلة؟"، ليرد مشجع بلجيكي: "بلجيكا بالطبع".

وعن سبب ذلك قالت مشجعة بلجيكية: "لأنهم أقوى، ولديهم خبرة أكثر"، فيما أضاف مشجع آخر: "هناك المزيد من اللاعبين المحترفين، ومصر مفيهاش غير صلاح ومرموش".

توقعات جماهير بلجيكا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص تعدى على قائد سيارة بالغربية

المتهم

القبض على المتهم بتحطيم زجاج سيارة صاحب معرض سيارات ببنى سويف

المتهم

حرق سيارته.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحرير محضر غير صحيح

بالصور

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد