توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو

رصد مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بروكسل حالة الشارع والجماهير البلجيكية، قبل بدء مباراة مصر وبلجيكا وردود أفعال المشجعين، إلى جانب قراءات فنية للأجواء المحيطة بالمباراة المنتظرة.

وقال مجدي يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "ًدى البلد": "المكان اللي أنا واقف فيه غالباً مفيهوش مصريين، فغالباً هبقى المصري الوحيد اللي موجود هنا، إنما أنا عارف إن الـ 120 مليون مصري هيبقوا معايا، هنفوز ومش قلقان من اللي هيعملوه معايا الجمهور البلجيكي".

وأضاف: "خليني أقول نقطتين مهمين النقطة الأولى كنا بنسمع التحليل أو الاستوديو التحليلي بتاع التلفزيون البلجيكي بيقولوا إن العامل الأساسي اللي في صالح بلجيكا هو العامل البدني، وإن يتوقعوا إن مصر مقدرش تصمد بدنيا أمام بلجيكا، ومتهيأ لهم إن في آخر 25، 30 دقيقة من الماتش بلجيكا هتقدر تعمل اللي هي عايزاه".

وتابع: "بس بعديها على طول طلع محلل تاني بيقول أيوه صح بس خلي بالكم يا جماعة درجة الحرارة في أرض الملعب تعدي 32 درجة، وإن ده هيأثر كتير جدا على العامل البدني بتاع بلجيكا، فلو حطينا الجزء ده على الجزء ده هنتساوى في الجزء البدني".

واستعرض مجدي يوسف أراء جماهير بلجيكا، وفي سؤال للمشجعين قال: "إذا من سيفوز الليلة؟"، ليرد مشجع بلجيكي: "بلجيكا بالطبع".

وعن سبب ذلك قالت مشجعة بلجيكية: "لأنهم أقوى، ولديهم خبرة أكثر"، فيما أضاف مشجع آخر: "هناك المزيد من اللاعبين المحترفين، ومصر مفيهاش غير صلاح ومرموش".