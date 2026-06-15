بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة

​أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو، اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، وذلك لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

​وأكدت الوزارة أن المستفيدين بدأوا بالفعل في سداد وصرف مستحقاتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام بطاقات "ميزة" الذكية.

​غرفة عمليات لمتابعة الصرف وتذليل العقبات

​وفي سياق متصل، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لمتابعة سير عمليات الصرف خطوة بخطوة داخل منافذ الصرف المختلفة، والتدخل الفوري لإزالة أي عقبات أو تكدسات قد تواجه المواطنين أثناء حصولهم على المستحقات.

​خريطة منافذ الصرف المتاحة للمواطنين

و​أوضحت الوزارة أن الصرف متاح وميسر عبر عدة قنوات تجنبًا للتزاحم والتيسير على كبار السن وذوي الهمم، وتشمل:

​ماكينات الصراف الآلي (ATM): التابعة لكافة البنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

​مكاتب البريد المصري: المنتشرة في المراكز والقرى.

​منافذ الشركات الإلكترونية: مثل منافذ شركة "فوري".

​موازنة سنوية لـ 17 مليون مواطن

و​جدير بالذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد الركيزة الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية، ويشمل ما يقرب من 17 مليون مواطن، بموازنة إجمالية تبلغ نحو 54 مليار جنيه سنويًا.

​ويستهدف شق «تكافل» دعم الأسر التي لديها أطفال، والأرامل والمطلقات، في حين يركز شق «كرامة» على توفير الحماية لكبار السن، ذوي الإعاقة، والعاجزين عن العمل.

​وأتاحت الوزارة رابط الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي لمعرفة حالة الفيزا (سارية/ موقوفة)، كما خصصت الخط الساخن رقم 19680 لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعملية الصرف.

طريقة الاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاشتراك في تكافل وكرامة والحصول على دعم مالي مقدم من الحكومة ضمن المبادرة الإجتماعية الأكبر في مصر خلال السنوات الماضية وهي تكافل وكرامة، حيث حددت وزارة التضامن الإجتماعي عدة شروط للانضمام والحصول على معاش تكافل وكرامة واستحقاق بعض الفئات فقط لهذه الخدمة، مع ضرورة توافر بعض الأوراق المطلوبة لإثبات الحالة .

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو اليوم الاثنين، الموافق 15 يونيو 2026، من خلال منافذ الصرف المحددة بمختلف محافظات الجمهورية .

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2026 بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2026

وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن أي زيادة جديدة لـ"تكافل وكرامة". كانت آخر زيادة تم إقرارها في أبريل 2025 بنسبة 25%، وما زال الدعم يُصرف بانتظام وبنفس القيمة، حيث تتراوح المساعدات للأسر بين 750 و1000 جنيه شهرياً.