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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بسبب الإقبال المتزايد.. كيفية الاستعلام عن موعد ومكان امتحان مسابقة معلم مساعد العلوم

مسابقة معلم مساعد العلوم
مسابقة معلم مساعد العلوم
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث عن بوابة الوظائف الحكومية، للاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة العلوم، وذلك بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية، ولذلك نوضح لكم رابط البوابة وطريقة الاستعلام.

بوابة الوظائف الحكومية 

تعتبر بوابة الوظائف الحكومية، الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها الاستعلام عن الوظائف التي توفرها الجهات الحكومية في الدولة، ومنها مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة العلوم، من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يمكن الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد علوم عبر بوابة الوظائف الحكوميةبالضغط هــنــــا

ولمعرفة موعد الامتحان الإلكتروني، يجب على المتقدمين الدخول إلى الرابط الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية والضغط على أيقونة استعلام، مع التأكد من إدخال بيانات المتقدم بشكل صحيح حيث الرقم القومي ورقم التسجيل أو رقم التقديم في المسابقة، ومن ثم الالتزام بموعد الامتحان المحدد بدون تأخير، كما ينبغي متابعة الموقع باستمرار للاطلاع على أي تحديثات جديدة تخص مسابقة معلم مساعد علوم.

الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة العلوم من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــا، وشدد على المتقدمين بمتابعة الصفحة الرسمية للجهاز، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

آلية التعامل مع الناجحين في الامتحان الإلكتروني

جاءت إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة العلوم، بعد إدراج البيانات المحدثة على المنظومة الإلكترونية لإجراء الامتحانات والإعلان عن النتائج، وفقا للآلية المعتمدة لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعامل مع المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظته، وحينها سيتم التعامل وفق التالي:

ـ منحهم الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة، ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها.

ـ منحهم حرية اختيار محافظة من المحافظات المتاحة لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم وفقًا لرغباته بترتيب المحافظات التي ستتاح له على موقع بوابة الوظائف.

ـ حال تساوى عدد من المتقدمين في الدرجات سيتم إعمال القواعد المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025 كالتالي:

.. الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

.. الدرجة الأعلى في ذات المرتبة.

.. الأعلى مؤهلًا.

.. الأقدم تخرجًا.

.. الأكبر سنًا.

مسابقة معلم مساعد العلوم بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد الامتحان الإلكتروني قرار رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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