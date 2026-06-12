راتب 18 ألف جنيه.. وظائف خالية بهذه التخصصات

يتزايد اهتمام الباحثين عن فرص العمل بالوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل، والتي تتضمن فرصا جديدة في عدد من الشركات الكبرى برواتب مجزية تصل إلى 18 ألف جنيه شهريا، وذلك في مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية.

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وظائف بشركة هندسة وإنشاءات في العين السخنة

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الهندسة والإنشاءات الكبرى العاملة بمنطقة العين السخنة، تشمل التخصصات التالية:

10 مترجمين (من الجنسين).

10 عمال.

4 أفراد أمن إداري.

3 سباكين.

3 كهربائيين.

2 لحامين.

2 فني دهانات.

1 حجار.

الشروط والمزايا

حددت الوزارة عددا من الشروط للتقديم، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عاما.

رواتب تبدأ من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 18 ألف جنيه بحسب المهنة والخبرة.

فترة اختبار لمدة شهر قبل التثبيت.

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طريقة التقديم

تقع الوظائف بمنطقة السخنة (قطعة 2-01-08 – مطور تيدا مصر)، ويمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]



وظائف فنية وإنتاجية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل جديدة بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وتشمل:

4 فنيي صيانة كهربائية براتب يصل إلى 16,125 جنيها.

3 فنيي صيانة ميكانيكية براتب يصل إلى 13,693 جنيها.

2 فني مكبس براتب يصل إلى 10,717 جنيها.

10 مراقبي جودة براتب 7,721 جنيها.

40 عامل إنتاج براتب 7,427 جنيها.

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شروط التقديم

تشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط أو إجادة القراءة والكتابة وفقا لطبيعة كل وظيفة، مع تحديد الراتب النهائي بناء على الخبرة والمهارات المطلوبة.

التواصل والتقديم

يمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر الرقم 01015151112 أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل لتوفير مزيد من فرص التشغيل للشباب، ودعم سوق العمل من خلال إتاحة وظائف متنوعة برواتب تنافسية ومسارات مهنية تتيح فرصا للتطور والترقي.