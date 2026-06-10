فرصة جديدة لشباب الغربية لوظائف المستقبل.. والمحافظ يدعو للتسجيل في مبادرة رواد مصر الرقمية المجانية

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، طلاب الجامعات والخريجين من أبناء المحافظة إلى التقدم والتسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة “رواد مصر الرقمية”، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لبناء كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل الرقمي.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المبادرة تُعد واحدة من أبرز المبادرات التدريبية المتخصصة التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية للشباب، حيث تضم عددًا من المسارات المهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والتسويق الرقمي، وتصميم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى برامج متخصصة للمحترفين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المبادرة لا تقتصر على التدريب التقني فقط، بل تشمل أيضًا تنمية مهارات اللغة الإنجليزية والعمل الحر والمهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب توفير التوجيه والإرشاد المهني، بما يساعد الشباب على بناء مستقبل مهني قوي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تحرك تنفيذي عاجل

وناشد اللواء دكتور علاء عبد المعطي شباب الغربية بسرعة الاستفادة من الفرصة والتسجيل بالمبادرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل تقديم الدعم الكامل للشباب وتمكينهم بالعلم والتدريب الحديث، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.